PSV Esports, Philips ile ortaklıklarını açıkladı
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PSV Esports, Philips ile ortaklıklarını açıkladı

PSV Esports, Philips ile ortaklıklarını açıkladı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Hollanda futbol kulübü PSV'nin espor kısmı olan PSV Esports, FIFA ve League of Legends takımlarını da kapsayan Philips Monitors ile olan ortaklıklarını açıkladı.

Hollanda merkezli futbol kulübü olan PSV Esports FIFA ve LoL oyunlarını kapsayan Philips Monitörs ile ortaklık anlaşmalarını açıkladı. Artık PSV Esports ile Philips Monitörs bir arada çalışacaklar.

Flemenkçe yapılan basın açıklamasına göre Philips Monitörs, etinliklerin oyuncularına elektronik cihaz sağlama imkanı sunacak. Bu cihazlar oyuncuların antremanlarnda, yayınlarında ve turnuvalarında kullanması için olanak sağlanmış olacak.

Philips'in erişim sağladığı monitörler yeni açılan PSV Esports Room'da yerini alacak. PSV Esports Room, futbol kulübünün Eindhoven'da Philips Stadium'da yer alan FANstore'un yanında bulunuyor.

PSV Esports Room'un, taraftarların kulübünün esporcularına erişim sağlaması hedefleniyor.

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Philips kulübümüzde önemli bir yer sahip ve bu yüzden de kendilerinin resmi espor ve sanal futbol alanında cihaz sağlayıcımız olmasından mutluluk duyuyoruz. PSV, Brainport alanından harika bir ortağa daha sahip oldu.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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