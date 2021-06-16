PSV Eindhoven: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda eşleştiği Philips işçilerinin kurduğu köklü kulüp

Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'in, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesi, ülke medyası tarafından "zor bir kura" olarak değerlendirildi.

Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'in, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesi, ülke medyası tarafından "zor bir kura" olarak değerlendirildi. PSV Futbol Şubesi sorumlusu John de Jong da, "Zorlu bir rakiple karşı karşıyayız" dedi.

Kurada, Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) 2020-2021 sezonunu 72 puanla, şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Eindhoven ekibinin, belki de istemediği tek takım Galatasaray'dı.

Kırmız beyazlı ekibin taraftarlarına göre, Avusturya temsilcisi Rapid Wien ve Danimarka liginden Midtjland, Galatasaray'a oranla daha kolay rakiplerdi.

Nyon'daki kura çekiminde torbadan Galatasaray'ın çıkması, Hollanda medyası ve PSV taraftarlarını çok da mutlu etmedi. Hollanda spor basını, PSV'nin Galatasaray ile eşleşmesini, "PSV zor kura çekti: Eindhoven ekibi Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için Türkiye'ye gidiyor" başlığıyla duyurdu.

Haberlerde, Hollandalı futbolcular Ryan Babel ve Ryan Donk'un da forma giydiği Galatasaray'ın, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu averaj farkıyla kaçırdığı vurgulandı.

PSV: Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak

PSV yöneticilerinden John de Jonge da, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, zorlu bir rakiple karşı karşıya olduklarını belirterek, iki takımın da birbirine yakın güçte olduğunu söyledi. De Jonge, "Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak" dedi.

Ön eleme turunun ilk karşılaşması 20 ya da 21 Temmuz'da Eindhoven'da oynanacak. Rövanş maçı ise, 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

UEFA kuralları gereği, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında, sadece ev sahibi takımın taraftarlarına izin verilecek. Galatasaray maçında, Eindhoven'deki 35 bin kişilik Philips Arena Stadyumu'na negatif koronavirüs test sonucu gösteren 25 bin civarında seyirci alınacak.

Eindhoven ve civarında çok sayıda Türkiye kökenli göçmen yaşıyor. Hollanda'da on binlerce Galatasaray taraftarı bulunuyor. Bu nedenle, Hollanda'da yaşayan Galatasaray taraftarlarının, PSV kulübü taraftarları arasında stadyuma girerek, takımlarını yalnız bırakmayacakları belirtiliyor.

PSV Ticari Müdürü Frans Janssen, UEFA'nın sadece ev sahibi takım taraftarlarına izin vermesine tepki gösterdi.

Uzun süreden sonra taraftarları ile bulaşacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Janssen, "Buna rakip taraftarlar da dahil. UEFA'nın aksi yönde karar vermesini talihsiz ve anlaşılmaz buluyoruz. Avrupa'nın yamamı rahatlıyor. Avrupa Şampiyonası'nda taraftarlar kendi milli takımlarının peşinden uçuyor ancak UEFA'ya göre, bu kulüpler bağlamında geçerli değil" diye konuştu.

Philips işçileri tarafından kuruldu

Açılımı Philips Sport Vereniging (Philips Spor Birliği) olan PSV Eindhoven, 1913 yılında elektronik devi Philips işçileri tarafından kuruldu. Hollanda 1. Ligi'nde 24 kez şampiyon olan kırmızı - beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası (KNVB Beker), 9 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

Eindhoven ekibi, 1978 yılında UEFA kupasını, 1988 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Hollanda'da en son 2018 yılında lig şampiyonu olan Eindhoven ekibi, Teknik Direktör Philip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından göreve gelen Mark van Bommel ile istediği başarıları elde edemedi.

PSV'nin Van Bommel ile ligi 4. sırada tamamlamasının ardından takımın başına Red Bull Salzburg ve Bayer Leverkusen takımlarının eski teknik direktörü Roger Schmidt getirildi.

Maçlarını 35 bin kişilik Philips Arena Stadı'nda oynayan takımın kadrosunda Galatasaray'ın eski oyuncusu Kostas Mitroglou ile Eran Zahavi, İbrahim Afellay ve sezonu 19 golle tamamlayan Danyell Malen gibi yıldız futbolcular yer alıyor.

Hollanda ekibi, yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran'da başlayacak.