PSV Eindhoven'den Boğaz turu
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PSV Eindhoven'den Boğaz turu

PSV Eindhoven'den Boğaz turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan PSV Eindhoven'lı futbolcular İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan PSV Eindhoven'lı futbolcular İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda 5-1 kazandıkları ilk maçın ardından rövanş mücadelesi için İstanbul'a gelen PSV Eindhoven'da futbolcular ve teknik ekip, İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Tamer Köseoğlu'nun sahibi olduğu DenDen Yatçılık'ın Mega DenDen yatı ile Boğaz'a açılan Hollanda ekibinin yıldız isimleri, İstanbul'un tadını çıkardı. Eran Zahavi, Mario Götze, İbrahim Sangare gibi oyuncular, Boğaz'ın keyfini doyasıya yaşadı. Tamer Köseoğlu'yla bir süre sohbet eden Teknik Direktör Roger Schmidt ise Hollanda'da başlayacak olan yeni sezon öncesinde Ajax'ın favori olduğunu ifade ederek, "Ajax şampiyon olur, onların parası çok" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş/İHA)

PSV Eindhoven'den Boğaz turu
PSV Eindhoven'den Boğaz turu
PSV Eindhoven'den Boğaz turu
PSV Eindhoven'den Boğaz turu
PSV Eindhoven'den Boğaz turu
PSV Eindhoven'den Boğaz turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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