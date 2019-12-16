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PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Mark van Bommel ile yollar ayrıldı.

16.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:56
PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Birinci Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Mark Bommel ile yollar ayrıldı.

PSV Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Van Bommel'in görevine son verildiğini duyurdu.

Van Bommel, geçen yıl Phillip Cocu'nun ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından PSV'nin başına geçmişti. Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in çalıştırdığı PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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