Psikoteknik test raporu için son 2 gün

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, ticari araç sürücülerini uyararak, "İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi" dedi.

Osmaneli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, ticari araç sürücülerini uyararak, "İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi" dedi.

Çeşmeci, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 Haziran'dan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olmasının mecburi hale getirildiğini anlattı. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezai işlem uygulanacağını söyleyen Emin Çeşmeci, "Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için uygulanan psikoteknik mecburi hale getirildi. Bütün ticari araç sürücüleri Türkiye'nin 847 noktasında yer alan merkezlere 1 Temmuz tarihine kadar bu belgeyi almak için sabah 08.00 ile 23.00'a kadar gidebileceklerdir. Aldıkları değerlendirme sonucu, psikiyatri doktorunun onayından sonra e-nabız üzerinden görebilecekleri gibi, 1 Ocak tarihinden önce rapor alan sürücülerin mutlaka e-nabız uygulamalarından rapor sonuçlarını kontrol etmelerini be bu tarihten sonra alanlar ise, mutlaka e-devlet üzerinden raporlarının kontrol etmeliler. Bu rapor için sadece servis, şehirlerarası otobüs, toplu taşıma değil, taksi, şirket gibi, hatta herkesin bu testte tabi tutulması gerekiyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı