Psikososyal destek ekibi Kovid-19 hastaları ve yakınları arasında köprü oldu

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan "Psikososyal destek ekibi" hastane ziyaretleri ile bulaş riskinin önüne geçmek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastaların durumu ile ilgili yakınlarını telefonla arayarak, bilgilendiriyor.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan "Psikososyal destek ekibi" hastane ziyaretleri ile bulaş riskinin önüne geçmek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren hastaların durumu ile ilgili yakınlarını telefonla arayarak, bilgilendiriyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kovid-19 tedavisi gören hastaların durumu ile ilgili yakınlarının doğru ve düzenli şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanlarından oluşan 12 kişilik psikososyal destek ekibi hizmet veriyor.

Bir yılı aşkın süredir haftanın 7 günü sunulan hizmet ile hekimlerin sistem üzerinden kaydettikleri günlük bilgileri ve gelişmeler cep telefonlarından aranarak, hasta yakınlarına iletiliyor.

Yakınlarından bir haber almak için endişeli bekleyişini sürdüren vatandaşlara hastalarla ilgili tıbbi gelişmeleri aktaran sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları ayrıca kaygılı hasta yakınlarını rahatlatabilme adına onlara psikolojik destek de vermeye çalışıyor.

Bu hizmet sayesinde yapılmak istenen ziyaretlerle hastanede oluşacak olası yoğunluğun da önüne geçiliyor.

"Yaklaşık 10 bin hasta yakınına bilgi verildi"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mine Bahçıvan, AA muhabirine, Kovid-19 vakalarının ülkede görülmesinden itibaren bu alanda da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Bahçıvan, salgın süresince hasta ziyaretlerini mümkün olduğunca sınırlandırdıklarını, servise hastaların yakınlarını dahi kabul etmediklerini belirterek, hasta yakınlarını merakta bırakmamak adına psikososyal destek ekibi kurduklarını bildirdi.

Ekibin hasta yakınlarını günlük bilgilendirdiğini dile getiren Bahçıvan, "Bu şekilde hastaneye gelinmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Böylelikle temasın da azalmasını sağlıyoruz. Ekipte görev alan arkadaşlar ciddi bir emek veriyor. Hastanemize bu süreçte yaklaşık 10 bin hasta ve yakınına bilgi verildi. Arkadaşlarımız tıbbi bilginin dışında, kaygılı hasta yakınlarını rahatlatabilme adına psikolojik destek de vermeye çalışıyor." diye konuştu.

"Hastanın yanına girilmez, yasak.' denildiğinde bir kargaşa doğuyordu. Bazen tartışmalar, kavgalar çıkabiliyordu." diyen Bahçıvan, hem hasta yakınlarını bilgilendirdiklerini hem de bu tür istenmeyen durumların önüne geçtiklerini aktardı.

"Çok duygulanan hasta yakınlarımız oluyor"

Ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanlarından Teslime Karabulut Doyurgan, yaklaşık 4 yıldır hastanede sosyal hizmet biriminde çalıştığını belirterek, mesleklerinde en yoğun dönemi Kovid-19 sürecinde yaşadıklarını söyledi.

Hastanede yatan hasta ile yakınları arasında fiziksel teması en aza indirmek için sürecin başından bu yana çalıştıklarını aktaran Doyurgan, hastalarla görüşemeyen yakınlarının strese girdiğini, endişelendiğini paniğe kapıldığını dile getirdi.

Doyurgan, hasta ve yakınları arasındaki iletişimi sağladıklarını anlatarak, "Bazı hastaların 20 yakını kapıda bekliyor. Böyle olunca da temas ile hastalık yayılıyor. Onun için telefonla bilgilendirme yapıyoruz. Gayet iyi dönüşler oluyor. Görüşmelerde hasta yakınlarıyla mutlu oluyoruz, onlarla beraber bazen üzüldüğümüz de oluyor. Taburcu olan hastalarımız için de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

En büyük zorluğu hastaların entübe edildiği bilgisini aktarırken yaşadıklarını kaydeden Doyurgan, "Ağlayan hasta yakınlarımız oluyor. Çok duygulanan hasta yakınlarımız oluyor. Hastaların süreci nasıl geçirdiğini anlatıyor, endişelerini gidermeye, onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber bu süreci başından sonuna kadar yaşıyoruz." dedi.

Levent Yıldırım da 30 yıllık meslek hayatının en yoğun dönemini yaşadığını anlatarak, hasta yakınlarının kaygı ve endişelerini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Doktorların her sabah hastaları kontrollerinin ardından bilgileri klinik seyirlerine kaydettiğini, bu bilgileri hasta yakınları ile paylaştıklarını dile getiren Yıldırım, hasta yakınlarına gerekli psikolojik desteği de sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya