Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin
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Koronavirüs

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu Uzman Klinik Psikolog Aslıhan...

23.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:27
Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu

SİVAS - Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, Koronaviris vakalarının artması ile toplumda sağlıksız psikolojik morların açığa çıktığını belirterek, ruh sağlığı için evde kalanlara kitap okumaları önerisinde bulundu.

Son günlerde Koronavirüs vakalarında ki artışın neden olduğu kaygıya dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, sağlıksız kaygının neden olabileceği sağlık sorunlarına değinip, alınması gereken tedbirlerden bahsetti.

Er, aşırı kaygı ve kaygısızlığın sağlıksız davranış şekilleri olduğunu belirterek, "Son günlerde yaşadığımız olayları biz olağan dışı durumlar olarak nitelendiriyoruz. Bu olağan dışı durumlarla birlikte psikolojik etkenlerde devreye girmeye başladı. Bu etkenler kaygı düzeylerimizi açığa çıkarttı. Biz bu düzeyleri üç grupta ele alıyoruz. Aşırı kaygı, sağlıklı kaygı ve kaygısızlık şeklinde. Aşırı kaygı ve kaygısızlık sağlıksız bir egoyu ortaya çıkartıyor" dedi.

Aşırı kaygı hayata küstürüyor

Er, aşırı kaygının kişiyi günlük gerekli olan aktivitelerden alıkoyduğunu ifade edip, "Aşırı kaygı dediğimizde psikolojikmen altında yatan nedenle bakıyoruz. Savunma mekanizmalarımız da açığa çıkıyor. Savunma mekanizmalarımızla birlikte baş etme modları devreye giriyor. Baş etme modları arasında teslim olma modu var. Bu aşırı el yımaka gibi açığa çıkıyor, bu şekilde biz hastalığa teslim oluyoruz, sürekli sosyal medyayı takip ediyoruz, sürekli haberleri takip ediyoruz. Evden kesinlikle çıkmamamız gerekiyor ancak bunu yaparken günlük gerekli olan aktivitelerimizden de vazgeçiyoruz"dedi.

Kaygısızlıkta sağlıksız bir davranış şekli

Kaygısızlığın da sağlıksız bir davranış şekli olduğuna vurgu yapan Er, "Kaygısızlık, tamamen geri çekilme modumuzda ise ne oluyor? 'bana bir şey olmaz' diyerek parklarda gezmeler, piknik yapmalar, partilere katılmalar. Tamamen kendilerini bu şekilde yom sayıyorlar. Bunun içerisinde birde saldırgan mod karşımıza çıkıyor. Bunarda 'Türklere bir şey olmaz' diyor. Bu ifadeyi çok kullanıyorlar. Bu modlar bizim sağlıksız modlarımız. En çok kaygı ile birlikte bu modlarımız geliyor" dedi.

Neler yapılmalı ?

Er, Koronovirüs ve evde kalmanın neden olduğu sağlıksız modların önüne geçmek için yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı; "Olması gereken, yapmamız gereken. Evet gerçekten oğlan dışı bir durum var. Dışarı çıkmamamız lazım ama hayata da küsmememiz lazım. Kaygılarımız yoğunlaştığında kendimizi daha çok haberlere ve sosyal medyaya vermek yerine ev içerisindeki günlük rutinimize yoğunlaşacağız, hobilerimizi oluşturacağız, aile içi sağlıklı faaliyetler yapacağız, kitap okuyacağız, kendimizi geliştirecek aktivitelere yöneleceğiz. Bir nevi zihnimizi kendimiz yönetmeliyiz."

Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Kaynak: İHA

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Psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız bunlara dikkat edin

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