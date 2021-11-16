AKSARAY (İHA) - - Psikolojik tedavi gören oğlunun mutfağa kilitlediği anne camdan feryat etti

AKSARAY - Aksaray'da psikolojik tedavi gören 16 yaşındaki çocuk, geçirdiği sinir krizi sonucu annesini mutfağa kilitledi. Mutfak penceresinden yardım isteyen anne, itfaiye ve polisin kapıyı kırıp içeriye girmesi sonucu kurtarıldı. Anne ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Şamlı Mahallesi 3004 sokakta bulunan Pembe Köşk Apartmanının 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşayan 16 yaşındaki Seyitcan T. annesinin kendisini babasının yanına göndereceğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirdi. Psikolojik tedavi gören çocuk annesini mutfağa kilitledi. Ne yapacağını bilemeyen anne Leman T. mutfağın camına çıkarak gözyaşları içinde yardım çığlıkları attı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 5. kattaki daireye çıkarak çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çabası sonuç vermeyince devreye Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri girdi. Hidrolik kapı açma makinesi ile dairenin kapısını açan itfaiye ve polis ekipleri bu kez de çocuğun kapının arkasına geçerek kapıyı tutmasıyla karşılaştı.

Baba elinde kemerle eve girmek istedi

Güçlükle içeriye giren polis ekipleri çocuğu etkisiz hale getirerek, anneyi mutfaktan çıkarttı. Bu sırada olay yerine gelen baba İsmail T. elinde kemerle eve girmek istedi. Polisin güçlükle ikna etmeye çalıştığı baba ayrı yaşadığı eşiyle kavgaya tutuştu. Ardından daireden çıkarılan anne ve oğlu polis ve ambulans ekipleriyle tedavi görmeleri için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Eşi ve oğlunun evden çıkarılma esnasında İsmail T., elindeki bastonla basın mensuplarına saldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.