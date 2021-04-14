Psikolojik sorunları olan koca önce eşini vurdu, sonra intihar girişiminde bulundu

Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir koca, evlerinin bahçesinde çalışan eşini tüfekle vurarak öldürdü, daha sonra intihara teşebbüs etti.

Samsun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir koca, evlerinin bahçesinde çalışan eşini tüfekle vurarak öldürdü, daha sonra intihara teşebbüs etti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ö.(58), evinin bahçesinde çalışmakta olan eşi S.Ö.'ye tüfekle 5 el ateş etti. S.Ö., vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Koca M.Ö. daha sonra tüfekle kendisini başından vurdu.

Ağır yaralanan M.Ö., Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı