Psikolojik Sorunlar Yaşayan Baba, 4 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

ABD medyasında yer alan haberde, Florida'nın Orlando kentinde 35 yaşındaki Gary Wayne Lindsey'in, yaşları 1, 6, 10 ve 11 olan dört çocuğu bir süre alıkoyduktan sonra silahla vurarak öldürdüğü, ardından da intihar ettiği bildirildi.

ÇOCUKLARDAN İKİSİ KIZ ARKADAŞININ ÇOCUKLARIYDI

Orlando Polis Şefi John Mina, Lindsey'in çocuklardan ikisinin babası olduğunu belirterek diğer ikisinin de kız arkadaşının çocukları olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE ŞİDDET GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mina, Lindsey'in daha önce şiddete başvurduğu gerekçesiyle birkaç kez gözaltına alındığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.