Psikolojik Savaş

CELAL UMUT EREN

Zirve yarışının bir hayli uzağında kalan iki ekibin artı ve eksileri maçın sonucuna direkt etki edecek. Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan üç puan çıkarmak için bir takım psikolojik faktörleri koz olarak kullanacak, diken üstedeki ev sahibi ise son şansını iyi değerlendirmeye çalışacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için geri sayıma geçerken, yoğun bir hazırlık yaşanıyor. Zorlu deplasmandan üç puan koparmayı hedefleyen sarı-lacivertlileri, hem taktiksel hem de psikolojik açıdan kritik bir sınav bekliyor.

Bordo-mavililere karşı tüm yönleriyle zor bir eşiği atlayacak Fenerbahçe'de bazı önemli noktalar dikkat çekiyor. İşte sarı-lacivertli takımın psikolojik açıdan maddeleri:

-3 maçlık yakalanan olumlu tablonun devam ederek, garantilenmesi.

- Erwin Koeman'la geleceğin nasıl olacağının şekillenecek olması.

-Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından sonra bir rakibe daha kaybedilmeyerek, psikolojik üstünlük sağlama.

-Taktiksel açıdan başarı kazanma.

-Deplasman galibiyetiyle prestij kazanma ve olumlu bir tabloya ulaşma.

-Ligde yeniden zirve yarışı yolunda şans elde etme.

-Rakip Trabzonspor'un da sıkıntılı bir süreçten geçmesi bu maçın önemini bir kat daha artırıyor.

Bordo-mavili cephede de şu önemli maddeler öne çıkıyor:

- Teknik Direktör Ünal Karaman diken üstünde duruyor, kredisi tükeniyor.

-5-0'lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin psikolojik etkisi sürüyor.

-Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi iki kaptan olmadan ilk maça çıkılıyor.

-Lig ve sezon hedefleri için taraftar önünde zor bir maç bekleniyor.

- Ligde 4 haftadır galibiyet alınamaması da sıkıntıları artırıyor.

-Ahmet Ağaoğlu yönetimi de alınacak sonuca göre ya rahatlayacak ya da kriz daha da çoğalacak.

Benzer beklentiler

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada iki takımın ortak beklentileri bulunuyor. Trabzonspor'un ev sahipliğindeki mücadelede özel bir seri beklentisi duruyor.

Fenerbahçe'ye karşı 8 senedir hem içeride hem de dışarıda kazanamayan bordo-mavili takım artık bir çıkış arıyor. Özellikle yeni statlarında sarı-lacivertlilere karşı galibiyet isteniyor. Fenerbahçe tarafı da derbilerde sahip olduğu bu yenilmezlik üstünlüğünü koruyup, hem lig hem de prestij açısından seriye devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Kadro hazır kıta

Trabzonspor deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın kafasındaki ilk 11'deki isimlerin form durumları öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemde artan form grafiğine bağlı olarak, oyuncuların yakaladıkları çizgi de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de isim isim formu artan oyuncular ve bölgeleri şöyle:

Kaleci Harun Tekin, son 2 resmi maçı gol yemeden kapadı. Tecrübeli eldiven her geçen maçta daha fazla adapte olup, formunu artırıyor.

-Stoperde Neustadter-Skrtel ikilisi tamamen uyum yakalamış durumda ve kadronun en güçlü taraflarından biri haline geliyor.

-Sol bekte Hasan Ali Kaldırım hem kaptanlık görevi hem de artan formuyla alkışları topluyor.

- Orta sahada Valbuena, serbest rolü, yükselen form grafiği, yakaladığı çıkış ve skor katkısıyla Koeman'ın en güçlü kozu.

- Andre Ayew özellikle hücum yönünde daha aktif olurken, maç ritmini bulmasıyla dikkat çeken bir isim oldu.

-Hücum hattında bulunan Michael Frey de son 5 maçta bulduğu 4 golle en formda oyunculardan biri.