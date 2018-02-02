Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Kişi Ölü Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde önceden psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Hakkari Sokak'taki ikamette yaşayan Erol Ekiz (59), aynı evde yaşadığı kız kardeşi Şennur Ekiz tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

Komşularının polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından eve gelen yetkililer, Ekiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiz'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağabeyinin yanında demirci ustası olarak çalıştığı belirtilen Ekiz'in psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, antidepresan ilaçlar kullandığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.