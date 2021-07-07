Psikolojik korku oyunu Saint Kotar, PC ve konsollara geliyor!

Yayıncı Soedesco ve geliştirici Red Martyr Entertainment yeni psikolojik korku oyunu Saint Saint Kotar'ı duyurdu. Saint Kotar ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Yayıncı Soedesco ve geliştirici Red Martyr Entertainment tarafından 2021 yılı içerisinde çıkış yapması planlanan yeni psikolojik korku oyunu Saint Kotar PC ve konsollar için duyuruldu.

Saint Kotar, Hırvatistan'ın eski bir kırsal kasabasında geçen psikolojik bir korku macera oyunudur. Kasabadaki okült olayların ve insanların ortadan kaybolmasının ardındaki korkunç gerçeği çözmeye çalışan iki adamın rolünü üstlenin. İnsanlığınızı yeniden keşfedin ya da deliliğe ve ölüme doğru sürüklenin.

Red Martyr Entertainment oyun direktörü ve CEO'su Marko Tominic oyun hakkında yaptığı basın açıklamasında, "İlk oyunumuz Saint Kotar'ın lansmanı için Soedesco ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. İki buçuk yıldır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Oyunu çok yakında PC ve konsollara çıkarmak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.