Psikolojik korku oyunu In Sound Mind çıkış tarihi duyuruldu!

Yayıncı Modus Games ve geliştirici We Create Stuff, birinci şahıs psikolojik korku oyunu In Sound Mind'ın çıkış tarihini duyurdu. Is Sound Mind çıkış tarihi ne zaman, hangi platformlarda çıkacak? Detaylar haberimizde!