Psikolojik korku oyunu In Sound Mind çıkış tarihi duyuruldu!
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Psikolojik korku oyunu In Sound Mind çıkış tarihi duyuruldu!

Psikolojik korku oyunu In Sound Mind çıkış tarihi duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Modus Games ve geliştirici We Create Stuff, birinci şahıs psikolojik korku oyunu In Sound Mind'ın çıkış tarihini duyurdu. Is Sound Mind çıkış tarihi ne zaman, hangi platformlarda çıkacak? Detaylar haberimizde!

Yayıncı Modus Games ve geliştirici We Create Stuff tarafından piyasaya sürülecek In Sound Mind, çılgın bulmacalar, benzersiz patron dövüşleri ve The Living Tombstone'un orijinal oyun müziği ile yatarıcı bir birinci şahıs psikolojik korku oyunudur.

In Sound Mind, PlayStation 5, Xbox Series, Switch ve PC (Steam) için 3 Ağustos tarihinde çıkış yapacak. Ayrıca, oyunun demosuna Steam üzerinden şu an ulaşabilirsiniz.

IN SOUND MIND TANITIM YAZISI

Esrarengiz bir binanın koridorlarında uyandığında, ortamın kontrol edilemeyecek durumda olduğunu ve tümü aynı deneysel tedaviye maruz kalmış bir dizi kurbanı keşfetmen için ortamın yol gösterdiğini göreceksin. Yanıtları ararken tuhaf vizyonlar belirecek ve okkalı korkularla tanışacaksın... Ve bir de kedi Tonia ile.

Kült klasik Nightmare House 2'nin yaratıcılarından gelen In Sound Mind, çılgın bulmacalar ve benzersiz patron dövüşleri içeren muzip bir 1. şahıs psikolojik korku oyunudur. Görünüşe göre kaçamadığın tek yer olan zihnindeki iç çalışmalarda yolculuk ederken bir dizi sarsıcı anının içinden geç.

  • Nightmare House 2'nin yaratıcılarından yeni bir korku deneyimi.
  • Her biri benzersiz bulmacalar, mekanikler, silahlar ve patron dövüşleri içeren bir dizi rahatsız edici anıda yolculuk et.
  • İnternet ikonu The Living Tombstone'dan tüyler ürpertici bir fon müziği.
  • Birçok alışılmadık arkadaş içeren hayali ve kafa karıştırıcı hikâyeyi keşfet.
  • Kediyi besleyebilirsin.
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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