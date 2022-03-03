Psikolojik danışmanlara "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde, psikolojik danışmanlara yönelik "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerindeki eğitim kurumlarında görevli psikolojik danışmanlara yönelik "Mesleki Gelişim Programı" eğitimi düzenlendi.

Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen eğitim programının sertifika töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Teltik, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirlerden biri de izolasyon süreciydi. İzolasyon sürecinin, var olan stres etkenlerinin olası etkilerini artırıcı bir rol oynadığı ve bununla birlikte bu etkenlerin varlığının da yaşanan kaygı ve korku gibi diğer bazı olumsuz duyguları tetikleyebileceğinden, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi, salgının ve salgına bağlı izolasyon sürecinin öğrenciler üzerindeki olası psikososyal etkilerine karşı psikolojik danışma uygulamalarının psikolojik danışmanlar tarafından etkin bir şekilde sunulması öğrencilerimizin biyopsikososyal gelişimleri için önem arz etmektedir."