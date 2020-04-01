Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"
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Batman

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın" Batman'da görevli uzman psikolojik danışman Cansu Candan Tezdiğ, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşları uyararak strese girmemelerini istedi.

01.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: 'Stres yapmayın'

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"

BATMAN - Batman'da görevli uzman psikolojik danışman Cansu Candan Tezdiğ, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşları uyararak strese girmemelerini istedi.

Uzman psikolojik danışman Tezdiğ, korona virüs nedeni ile zor ve ön görülmeyen bir sürece girildiğini söyledi. Bu sürecin iki hafta veya iki ay da sürebileceğini kaydeden uzman psikolojik danışman Tezdiğ, "İnsanlar psikolojik olarak yıpranmaya başladı, doğal olarak bunu biz bile yaşıyoruz. Nedir bu yıpranma insanlarda belirsizlik oluştu, bu belirsizlik nedir ne kadar sürecek bu süre ya da sonu nereye gidiyor bize bulaşabilir mi? Kimlere bulaştı kaç ölü var gerçek anlamda herkeste bir belirsizlik ve kaygı oluşturuyor. Bu kaygı ile birlikte biz psikolojik olarak çöküntüye giriyoruz, bu çöküntüde nedir insanların stres, kaygı, anksiyete ve panik atak gibi bozukluklarına yol açıyor. Örneğin insanların sık sık el yıkama olayı gerçekleşti. Panik olma bir şeye dokunmama ya da dışarıdan getirdiği bir şeyi düşünmesi virüs taşıma riski nedir gibi düşüncelerle herkese bir kaygı oluştu. Bu kaygı olunca da günlük yaşamsal işleyişi yavaşlamaya başladı buda sağlıklı düşünmeyi bitirdi. İnsanlar doğru bilgiyi gerçek bilgiyi takip etmiyor. Bu konu hakkında doğru bilgiyi gerçek bilgiyi takip edersen panik azalır. Kendini izole ediyorsan koruyorsan gerekli kurallar çerçevesinde tüm önlemleri alıyorsan panik yapmana gerek yok" dedi.

"Stres ve kaygı, korku direncini düşürür"

Stresin, kaygının korku direncini düşürdüğünü aktaran Tezdiğ, "Bu sebeple direncimizin düşmemesi için kendimizi motive etmeli pozitif düşünmeliyiz. Son zamanlarda her şeyden şikayet eder olduk, örneğin işten şikayet ediyorduk, dışarının işleyişinden, okuldan çalışmadan ve benzeri durumlardan şikayetçiydik şimdi bizlere bir fırsat sunuldu evin içindeyiz bu krizi fırsata çevirebiliriz çocuğunuzla ilgilenebilirsiniz, bu dönemde çocuklar çok önemli çünkü sen stresli isen kaygılıysan panikseniz çocuk da aynı şekilde panik ve stres içindedir. Ev içerinde kitap okuyabilirsiniz ev eşya temizliğine girilebilir fazla eşyalardan kurtula bilirsiniz. Dizi ve film arşivinizi genişletebilirsiniz. Bağ bahçe olayı varsa toprakla ilgilenebilirsiniz çünkü toprağın sakinleştirme özeliği çok yüksektir. Çeşitli hobiler edinebilirsiniz. Ahşap boyama, el örgüsü gibi nakış işlemeleri çeşitli hobiler edinilebilir. Aile ile eş ile anne, baba ve çocukla vakit geçirip onlara zaman ayırabilirsin son zamanlarda onlara zaman ayırmama konusunda şikayet ediyorduk şimdi bizim için fırsat doğdu bunlarla ilgili çeşitli planlar yapılabilir. Doğru bilgiyi takip ederek gerekli mesafede ilgilenebilirsiniz. Ev işleri yapabilirsiniz bu dönemde temizliğe çok önem verildi yapacak çok şey var insanların kendi kendini terapi yapması gerekiyor. Bu süreçte insanların kendi paniğini kendi yenebilmesi için kendini terapi etmesi gerekiyor, sakin olması gerekiyor. Bu süreçte hamilelerin de kendilerine iki kat dikkat etmeleri gerekiyor. Bebeğin her durumdan etkilendiğini biliyoruz, bunun için etkilenmemek gerekiyor. Bu süreçte kendilerini izole edip kurallara uydukları sürece panik yapmalarına gerek yoktur. Ayrıca normal zamanda çalışınca uyku düzenimize dikkat ediyorsak sabah belli bir saate kalkıp akşam beli bir saate yatıyorsak bu süreçte de aynı düzenli uykuya, aynı düzenli beslenmeye dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: 'Stres yapmayın'

Kaynak: İHA

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Psikolojik danışmandan korona virüs uyarısı: "Stres yapmayın"
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