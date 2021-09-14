"Psikoloji uzmanlarına ihtiyaç her geçen gün artıyor"

YKS 2021 kayıt dönemi sona ermesinin ardından ek kontenjan dönemi öncesi adaylara tavsiyelerde bulunan Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Uzay Ergün, psikoloji bölümünün iş olanaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, psikoloji bölümüne duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Uzay Ergün, adayların ek kontenjan fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini, üniversite tercihlerinde geçerli ve güncelliğini koruyan meslekleri tercih etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Ergün, "Adayların, Türkiye'deki işsizlik oranlarını göz önünde bulundurarak geçerli meslek seçimi yapmalarını öneririm. Türkiye'de geçerli olan mesleklere baktığımızda ise psikoloji bölümü ön plana çıkmaktadır. Psikoloji, öğrenim süreci boyunca kendiniz hakkında bilmediklerinizi keşfedebileceğiniz, psikolojinin çeşitli alanlarına yönelik derslerde öğrendiklerinizi dışarıda da gözlemleyebileceğiniz, üniversite hayatınız boyunca gördüklerinizi gündelik yaşamınızın birçok alanında uygulayabileceğiniz, okuması oldukça keyifli bir bölüm, çalışma hayatı ise oldukça tatmin edici bir meslektir. Mezun olduktan sonra ne iş yapacağınız, tercihleriniz ve uzmanlaşacağınız alana göre çeşitlenmektedir" dedi.

"PSİKOLOJİ UZMANLARINA İHTİYAÇ ARTIYOR"

Psikoloji bölümü mezunlarının iş olanakları hakkında konuşan Uzay Ergün, "Yaşamış olduğumuz çağın ihtiyaçlarını karşılamak adına, bireylerin toplumsal yaşamda başarılı olabilmeleri için psikolojik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu yüzden psikoloji bölümüne duyulan ihtiyaç ger geçen gün artmaktadır. Çalışma alanı geniş olan psikoloji bölümü lisans eğitiminizi bitirdikten sonra psikolog olarak özel eğitim kurumlarında, psikoteknik merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, cezaevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve şirketlerin insan kaynakları departmanlarında iş bulabilirsiniz" diye konuştu.

Uzmanlaşma alanına göre çalışma olanaklarının farklılaşacağına değinen Ergün, "Lisans sonrası uzmanlaşacağınız alana bağlı olarak; klinik psikolog olarak danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde veya kliniklerde çalışabilir, gelişim psikolojisi ile eğitim sektörüne yönelebilirsiniz. Endüstri ve örgüt psikolojisi gibi alanlarda uzmanlaşarak kariyerinizi şirketlerde ilerletebilir, sosyal psikoloji gibi alanlarla reklamcılık ve iletişim gibi sektörlerde çalışabilirsiniz. Özellikle adli bilimler ve sağlık psikolojisi alanlarında, ilgili birimlerde planlayıcı-program geliştirici olarak iş bulabilir, spor psikoloji alanında uzmanlaşırsanız spor kulüplerinde kendinize yer bulabilirsiniz. Deneysel psikoloji ve diğer tüm alanlarda yüksek lisans ve doktora ile özellikle üniversitelerde akademisyen-araştırmacı olarak kariyerinizi kurabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri