Psikologsuz oyun firmaması olmamalı

Türkiye'nin son yıllarda en önemli ihracat sektörlerinden biri olarak dikkat çeken mobil oyun sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle ilginin son iki yılda zirve yaptığı dijital oyunlar, çocukların gelişimine olumlu ya da olumsuz ciddi etkiler yapabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının oynadığı dijital oyunların niteliği ve içerdiği öğelere konusunda dikkat etmeleri gerekiyor.

Uygulama marketleri oyunlara erişim noktasında tavsiye niteliğinde uyarılar koysa bile, özellikle ebeveynlerinin cihazlarından marketlere erişim sağlayan çocukların kendilerine olumsuz etkiler yapabilecek oyunlara ulaşımında engel olacak bir mekanizma bulunmuyor. Bu yüzden çocuklar marketlerde erişime açılan tüm oyunlara herhangi bir sınırlama olmadan ulaşma imkanına sahip olabiliyor.

Mobil oyun sektöründe 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren ve özellikle çocuklara yönelik güvenli içerikler üreten Mayadem ise çocukların oynadığı oyunlarda gelişimlerine olumsuz etki sağlayabilecek öğelerin bulunmaması adına tüm oyun geliştirme süreçlerini psikologlar gözetiminde gerçekleştiriyor.

Mayadem'de 2018 yılından bugüne görev yapmakta olan Uzman Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal konu ile ilgili "Mayadem çocuklar için kaliteli ve güvenilir içerikler üretmeyi amaç edinmiş bir oyun firması. Burada içerik üretilirken çocuğun gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur, gelişimin nasıl desteklenebileceği ilk aşamada düşünülür. 'Çocuğun bulunduğu gelişimsel dönemin ihtiyaçları nelerdir ve Mayadem bu ihtiyaçların karşılanmasına, çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesine üreteceği içerikle nasıl bir katkı sağlayabilir?' sorusu daima sorulur. Bir gelişim psikoloğu olarak çocukla buluşacak içeriklerin bu şekilde bilinçle ve titizlikle hazırlanmasından mutluluk duyuyorum." dedi.

Mayadem'de 2020 yılından bugüne görev yapmakta olan Psikolog Mehmed Nihad Özkaya konu ile ilgili;

"Dijital oyun da kitaplar, dizi/filmler gibi özünde birer içeriktir. İnsanlığa, bireye faydalı olabilecek, ufuk açıcı, öğretici kitap ve filmler olduğu gibi dijital oyunlar da vardır. Bu içeriklerle vakit geçiren bizler aslında onları birer yemek gibi tüketiyoruz. Özensiz hazırlanmış, katkı maddeli, insan bedenine faydası olmayan yemekler olduğu gibi bedene son derece faydalı, dengeleyici, doyurucu, özenle hazırlanmış hatta ve hatta bir sanat eserine benzeyen yemekler de mevcuttur. Bu durumda bizler aynı sofradaki gösterdiğimiz hassasiyeti, kendimiz ve çocuklarımız için – nasıl her şeyin organik ve doğalını seçiyorsak – dijital oyunları da bu hassasiyetle 'oluşturmalı, seçmeli ve tüketmeliyiz'. Mayadem bu hassasiyetle yola çıkarak sadece içerik değil dijital eserler üretmeyi gaye edinmiştir." dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mayadem CEO'su Uğur Tılıkoğlu "Mobil oyunlar günümüzde kaçınılmaz olarak önemli bir yere sahipken; pandemi koşulları sonrası eğitimini dahi internet üzerinden almak durumunda olan çocukların ve gençlerin mobil oyunlara ilgisinin ve erişiminin önemli ölçüde arttığını gözlemliyoruz. Biz Mayadem olarak çocuklara yönelik güvenli ve gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar üreten bir firma olma amacı ile çıktığımız yolda, geleceğimiz olan çocukların güvenli, eğlenceli ve eğitici oyunlara erişimini sağlamak için çalışıyor, oyunlarımızın çocukların yaşına uygun öğelere sahip olmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. Bu yüzden ürettiğimiz oyunların tüm aşamalarında yer almak üzere ekibimizde yer alan psikologlar gözetiminde süreçlerimizi yürüterek çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlayacak oyunlar üretiyor ve sektörümüzdeki tüm firmalara da faaliyetlerini bu şekilde yürütmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler