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Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, sadece madden değil manen de vatandaşlara destek olmak için özellikle yalnız yaşayan yaşlılar ve kadınların ayağına psikologlar gönderiyor.

17.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:44
Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor

 

BURSA'da Osmangazi Belediyesi, sadece madden değil manen de vatandaşlara destek olmak için özellikle yalnız yaşayan yaşlılar ve kadınların ayağına psikologlar gönderiyor.1 Milyon ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Osmangazi, korona salgınından da en fazla etkilenen ilçelerin başında geliyor. Sürecin başlamasıyla harekete geçen Osmangazi Belediyesi, önce yalnız yaşayan 65 yaş üzerindeki yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, daha sonra iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve günlük ücretle çalışanlara erzak desteği vermeye başladı. Osmangazi Belediyesi, ayrıca 2 farklı noktada yapılan 2 öğün çorba dağıtımını artırırken, günlük ekmek dağıtımını da 10 bine çıkarıp, sıcak yemek dağıtımına başladı.Son olarak salgına karşı bağışıklık sistemini desteklemek ve ihtiyaç sahiplerinin Ramazan sofrasını zenginleştirmek isteyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zengin temel gıda ürünlerine et, kıyma, sucuk, süt, terayağ, peynir ve yumurta ile çocuklar için çikolata çeşitlerini eklediklerini duyurdu.

Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar ve kadınların süreçten olumsuz etkilenmelerini istemeyen Başkan Dündar'ın talimatı ile belediyede görevli psikologlar vatandaşlara destek amacıyla evlere gitmeye başladı. Her gün 30 haneyi ziyaret eden Osmangazi Belediyesi psikologları Güler Güleç, Gözde Nilüfer Koçer ve Mehmet Akgün, vatandaşların kaygılarını gidermeye çalışıyor. Vatandaşlara, süreçten ruhsal olarak korunmaları için telkinlerde bulunuyor.


Kaynak: DHA

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