Psikologlar, çocuklardaki koronavirüs kaygıları için aileleri uyardı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi psikologları, koronavirüsün neden olduğu stres ve kaygıdan çocukları korumak amacıyla hazırladıkları videolarla anne ve babaları uyarıyor.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi psikologları, koronavirüsün neden olduğu stres ve kaygıdan çocukları korumak amacıyla hazırladıkları videolarla anne ve babaları uyarıyor. Çocuklara verilecek en iyi şeyin güven duygusu olduğunu belirten uzman klinik psikolog Şengül Yarımoğlu, "Hem kendi yüreğimize hem çocuklarımızın yüreğine umut ekmeyi unutmayalım. Bunlar tez zamanda yeşerir" dedi.

Çin'den başlayarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs her yaştan ve kesimden kişide paniğe sebep oldu. Uzmanlara göre günlük yaşamda aniden gündeme gelen bu konu, doğru açıklamalar yapmadığında ve tedbirler alınmadığında çocukları daha çok olumsuz etkiliyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi psikologları da bu süreçte çocukların ruhsal sağlığını desteklemek amacıyla aile bireylerini bilgilendirici videolar hazırladı.

Uzman klinik psikolog Şengül Yarımoğlu, "Çocuklarda koronavirüs kaygısı ve hangi yaşta çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır?" başlıklı bir video çekimiyle anne ve babaların karşısına çıktı. İnternette yayınlanan videoda anne ve babalara düşen görevler madde madde anlatılırken çeşitli öneriler de sunuldu.

"RUHSAL DEĞİŞİKLİKLER GÖRÜLEBİLİR"

İlk kez karşılaşılan bu durumun çocuklarda kaygıya neden olduğunu belirten Yarımoğlu, "Özelikle kaygı seviyesi yüksek olan çocuklarda korku, öfke, kendini suçlu hissetme gibi ruhsal değişiklikler görülebilir. Bebekler ebeveynlerinin yaşadığı duygunun beş katını, çocuklar da üç katını yaşarlar. Bizler kendi duygularımızı kontrol etmeliyiz ki çocuklarımızla sağlıklı iletişim kuralım" dedi.

Yarımoğlu, salgının çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini ise şu sözlerle ifade etti: "Öncelikle çocukların gelişim seviyelerine göre uygun bir dil kullanılarak konu biatçe anlatılmalı. Çocukların soruları dürüstçe cevaplandırılmalıdır. Kendilerinden bir şey saklanmadığını hisseden çocuklar kendilerini güvende hissederler. Her şey güllük gülistanlık gibi aktarmaya çalışırsanız onlar etraftan haberdar olur ve size güveni azalır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor."

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜREĞİNE UMUT EKELİM"

Ebeveynlerin sakin ve sabırlı bir şekilde bu kriz anını doğru bir şekilde yönetmeleri gerektiğine vurgu yapan Yarımoğlu, "Hem kendi yüreğimize hem çocuklarımızın yüreğine umut ekmeyi unutmayalım. Bunlar tez zamanda yeşerir" diyerek konuşmasını bitirdi. Konuyla ilgili video Bağcılar Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından izlenebileceği belirtildi.

Kaynak: DHA