Psikologdan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak için sosyal medyadan canlı yayın
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Psikologdan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak için sosyal medyadan canlı yayın

Kastamonu'da psikolog Yiğit Daimselamet, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla sınavlara girecek öğrencilerin kaygılarını azaltmaya çalıyor.

Psikologdan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak için sosyal medyadan canlı yayın
19.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:38

Kastamonu'da psikolog Yiğit Daimselamet, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla sınavlara girecek öğrencilerin kaygılarını azaltmaya çalıyor.

Kastamonu Belediyesi ve Daimselamet iş birliğinde başlatılan projede, her hafta cuma günü sosyal medyadan canlı yayın yapılarak öğrencilerin sınav kaygılarından kurtulması hedefleniyor.

LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik canlı yayında öğrenciler, Daimselamet'e endişelendikleri konularla ilgili sorular da sorabiliyor.

Yiğit Daimselamet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı yayının gerçekleşmesine katkı sağlayan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Ar-Ge Müdürü Resul Köprülü'ye teşekkür etti.

Canlı yayına sadece Kastamonu'dan değil, başka illerden de katılım olduğunu belirten Daimselamet, yayınlarda "sınav kaygısı nedir, nasıl oluşur, aile nasıl desteklemelidir, aile nasıl bir dil kullanmalıdır, sınav kaygısıyla ilgili son zamanlarda neler yapılması gerekiyor, sınavlarda nelere dikkat etmeliyiz" gibi konuları konuştuklarını anlattı.

Daimselamet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin öğrenci, öğretmen ve velileri etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji günümüzün değişmez unsuru. Teknolojiyi doğru kullanmak tam da bu. Herkes için için önemli bir fırsat oldu. Sınava girecek öğrencilerin yüzde 15'i ile 30'u sınav kaygısını yaşıyor. Sınav kaygısı yaşamak çok normal bir olay. Biz olumlu yönleri neler, bunları konuyoruz. Örneklerle öğrencilerin aklında kalmasını istedik. Bu nedenle canlı yayın gerçekleştirdik. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Öğrenciler heyecanlanmadan, sınavın sonunun hayatlarının sonu olduğunu düşünmeden ellerinden geleni yapsın. Başarı, sadece akademik bir başarı değildir, bunu unutmasınlar."

Üniversite sınavına hazırlanan İrem Kahyaoğlu da 7 aydır yoğun şekilde ders çalıştığını vurgulayarak, "Sınava az bir süre kaldı. Bu nedenle sınav kaygım çok yüksek. Kastamonu Belediyesinin yaptığı canlı yayında Yiğit beyin konuşmasını dinledim. Sınav heyecanım azaldı. Böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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