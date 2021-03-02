Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ismi memleketi Silifke'de yaşatılacak
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Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ismi memleketi Silifke'de yaşatılacak

02.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:57
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Cüceloğlu'nun ismi memleketi Silifke'de yaşatılacak

İstanbul'da 83 yaşında vefat eden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adı, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde bir parka verilecek.

İstanbul'da 83 yaşında vefat eden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adı, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde bir parka verilecek.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok başkanlığında mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, 16 Şubat'ta vefat eden Prof. Dr. Cüceloğlu'nun adının, Gazi Mahallesi'nde yapımına devam edilen parka "Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Sevgi Parkı" olarak verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Altunok toplantıda, hemşehrilerinin Cüceloğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Cüceloğlu'nun düzenlediği her konferans ve söyleşide Silifkeli olduğunu ön planda tuttuğunu aktaran Altunok, şunları kaydetti:

"Parka, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adının verilmesine oy birliğiyle verilen destek, çalışma azmimizi artırmıştır. Silifke'miz ve halkımızın menfaatlerine yönelik her türlü çalışmada sizlerle birlik ve beraberlik içerisinde yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Meclis toplantılarımızda aldığımız kararların ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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