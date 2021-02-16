Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, "Annen yok, kimsen yok.' Ünlü psikoloğumuz Doğan Cüceloğlu annesinin ölümünü anlatırken bu cümleyi kullanırdı. Bugün, hayatına dokunduğu insanları üzecek bir haber aldık: Hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Canım abim, hocam, bana, öğretmenlerime ve yetiştirdiğin binlerce öğrenciye desteğinle ışık oldun. Mütevazılığınla, yaşam sevincinle, eserlerinle bize büyük miras bıraktın ama ben seni çok özleyeceğim. Türkiye'nin başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Güzel insan, değerli hoca, velut düşünür ve yazar Doğan Cüceloğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölümünü, ruhunun gözyaşlarıyla anlattığı annesinin yanına gitti. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Gerçek insan olma yolunun yolcusu ve dervişi gibi yaşadı Doğan Cüceloğlu. İnsan olma yolculuğunda hep iyiliğe çağırdığına şahidiz. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü