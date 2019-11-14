14.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:15

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş öğretmenlere seminer verdi

İSTANBUL - Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Üsküdar Sahil Nevmekan'da öğretmenlere seminer verdi.

Üsküdar Sahil Nevmekan'da yapılan seminer çok sayıda öğretmen katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan seminer yaklaşık bir saat sürdü. Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş semineri esnasında slayttan video sunumu yaptı.

Seminer öncesi açıklama yapan Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, "Bir öğretmen derse girerken dersimi en iyi şekilde anlatayım diye girmek yerine 'ben yarının Türkiye'sini oluşturmak üzere giriyorum' diye girerse, yaptığı işe bu anlamı yüklerse dersine vereceği bilgiyi bir araç olarak kullanarak öğrencilerin dünya için iyi bir insan olmalarını sağlar. Benim bugün öğretmenlerle bir saatlik sohbetimin temel mesajı budur. Öğretmenlerin yaklaşılabilir olması, öğrencilerini anlamak için dinlemeleri, onlarla bağ kurmaları ve en önemlisi her öğrencinin içindeki farklı biricik olan şeyi fark etmeleri, keşfetmeleri bunun için çaba harcamaları gerekir" dedi.

Kaynak: İHA