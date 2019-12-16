Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak
Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Aralık Perşembe günü dinleyicilere seslenecek.
16.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32
Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Aralık Perşembe günü dinleyicilere seslenecek.
Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'ndaki söyleşide Koçak, "Stres" konusunu ele alacak.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğe tüm Kızılcahamamlıları ederken, Kızılcahamamlı Psikolog Bahadır Koçak'a teşekkür etti.
Kaynak: AA