Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak
Haberler » Kültür Sanat » Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak - Haberler

Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak

Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Aralık Perşembe günü dinleyicilere seslenecek.

16.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32
Psikolog Bahadır Koçak, Kızılcahamam'da söyleşiye katılacak

Psikolog Bahadır , Belediyesinin kültür faaliyetleri kapsamında 19 Perşembe günü dinleyicilere seslenecek.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'ndaki söyleşide Koçak, "Stres" konusunu ele alacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğe tüm Kızılcahamamlıları ederken, Kızılcahamamlı Psikolog Bahadır Koçak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler