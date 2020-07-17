Psikiyatrını öldüren Serhat Tunçdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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Psikiyatrını öldüren Serhat Tunçdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Bahçelievler'de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Psikiyatrını öldüren Serhat Tunçdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
17.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:57

Bahçelievler'de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman'ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Bahçelievler'de 2018 yılının Ekim ayında özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Fikret Hacıosman'ı odasında silahla vurarak öldüren yaşındaki Serhat Tunçdemir'in (20) yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan sanığın cezai ehliyetine ilişkin raporun geldiğini söyledi. Raporda sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

"ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU YAZIYOR"

Rapora karşı savunması sorulan sanık avukatı "Bu raporda müvekkilin şizofreni hastası olduğu yazıyor. Nasıl cezai sorumluluğu tam olabilir? Raporu kabul etmiyoruz. Sanık şu an elektro şok tedavisi görüyor. Duruşmaya gelememe nedeni bu. Cezaevinde 3. kez intihar girişiminde bulundu" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Dosyadaki delilleri, raporu ve beyanları değerlendiren cumhuriyet savcısı sanığın eylemi tasarlayarak işlediğini söyleyerek, 'tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Söz verilen sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanık avukatına beyanda bulunması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Serhat Tunçdemir'in özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın danışanı olduğu ve sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı aktarılmıştı. Serhat Tunçdemir'in maktulü odasında silah ile öldürdüğü açıklanarak, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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