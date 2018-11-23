Psikiyatrik Hastalar El Becerilerini Sergiledi

Tekirdağ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından 5. El Sanatları Kermesi düzenlendi.

Kronik psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaların toplumsal hayatta karşılaştıkları uyum sorunlarının üstesinden gelebilmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışan Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki hastaların yaptığı çalışmalar, kentte bir alışveriş merkezinde açılan 5. El Sanatları Kermesi ile beğeniye sunuldu.

Sergi açılışı, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Devlet Hastanesi Başhekimi Çetin Kirezli tarafından yapıldı.

Açılışta, el sanatları eğitmeni Aylin Mısırlı, resim eğitmeni Abdülhamit Aaydın, diksiyon hocası Nur Gökemre'ye çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Kermes 2 gün boyunca açık olacak.