Psikiyatri Uzmanı Dr. Sönmez: Çakmak gazı kullanımı 10 yaşına kadar düştü

ADANA'da Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Ender Sönmez, son dönemlerde kolay ulaşılabilmesi ve ucuz olması nedeniyle çakmaz gazı kullanımının yaygınlaştığını dikkat çekerek, "Polikliniğimize bu maddeler yüzünden başvuranların yaş ortalaması ne yazık ki 10 yaşa kadar indi" dedi.

Uyuşturucu olarak da kullanılan ve daha önce birçok ölüme neden olan çakmak gazı kullanımının yeniden arttığı belirtildi. Zehirlenme sonucu beyne büyük oranda hasar vermesi nedeniyle bağımlılıklar arasında en öldürücü maddeler arasında yer alan çakmak gazı bağımlılığı nedeniyle psikiyatri servislerine başvuruların son zamanlarda arttığı bildirildi. Adana'da özel bir hastanenin Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Ender Sönmez, uçucu maddelerin zararlarına dikkat çekerek, "Polikliniğimize bu maddeler yüzünden başvuranların yaş ortalaması ne yazık ki 10 yaşa kadar indi" dedi.

Ebeveynlerin madde kullanımı konusunda çok dikkatli ve gözlemleyici olması konusunda uyaran Dr. Sönmez, çocuklarda saldırganlık, uyku bozukluğu, içine kapanıklık gibi durumlar gözlenmesi durumunda madde kullanımından şüphelenilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Sönmez, "Örneğin, kıyafetlerinde yapıştırıcı lekeler, ağız çevresindeki birtakım yaraların görülmesi durumu da madde ve uçucu madde soluyan çocuklarda görülen fiziksel gözlemlerdir" diye konuştu.'VÜCUTTAKİ ETKİSİ 2 AY'Çocukların uçucu madde kullanmasının en büyük nedeninin çevre ve sosyal yaşantıda kabul görme içgüdüsü olduğunu aktaran Dr. Sönmez, bu durumdan çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve babaların en yakın zamanda psikiyatri kliniğine götürmeleri gerektiğini anlattı. Erken başvurulmasının önemine dikkat çeken Dr. Sönmez, "Bu maddelerin vücuttaki etkisi 2 ay sürebiliyor. Bu nedenle de iyi bir arındırma tedavisinden geçmeleri gerekiyor. Tabi ki bu tedavi tek başına bir işe yaramıyor. Anne ve babalar bu süreçte çocuklarıyla arasındaki iletişimi arttırıp, çocuklarla sosyal aktivitelere katılmaları lazım" ifadelerini kullandı.'ÇAKMAK GAZINA ULAŞMAK ÇOK KOLAY'Çakmak gazlarının ulaşılabilir özelliğinin çok kolay olduğunu söyleyen Dr. Sönmez, "Çakmak gazları bakkallardan bile temin edilebilen çok kolay bir üründür. Bu ürünlerin çok ciddi akciğer ve beyine zararları var. Bu nedenle madde kullanımlarında hemen tedavi edilmesi lazım. Tedavi edilmediği takdirde ölümcüllük oranı çok yüksek. Çünkü içilen maddeler bir nevi zehir niteliği taşıyor. Eğer bu kişiler endişe ve korkuya kapılıp tedavi olmayı kabul etmeyip, 'Ürünler ucuz, kullanırız, bir şey olmaz' gibi bir düşünceye kapılırlarsa ilerleyen dönemlerde geri dönüşü olmayan zararlar görebilirler" dedi.'HER ŞEY BEYİNDE BİTİYOR, BEN BİTİRDİM'

7 yıl cezaevinde kaldığını ve küçüklüğünde arkadaş ortamı nedeniyle çakmak gazı kullandığını söyleyen Burak Karagöz (26), "Cahilliğimden ve arkadaş ortamından dolayı çocukken kullandım. O dönemler İstanbul'da yaşıyordum. Sokaklarda kaldığım günlerde oldu. Her şey beyinde bitiyor. Ben bitirdim. Şu anda kadın kuaförüyüm. Kesinlikle çocukların kullanmasını istemem. Çok zararlı bir şey. Arkadaşlar lütfen yapmayın, bırakın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI