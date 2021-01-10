PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
10.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:10
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi.
Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.
PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.
Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.
PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan