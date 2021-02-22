PSG'ye 700 bin avro para cezası
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PSG'ye 700 bin avro para cezası

22.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:51
PSG'ye 700 bin avro para cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin avro ceza verildi.

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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