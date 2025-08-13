PSG Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! PSG Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

PSG Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! PSG Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
PSG TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

PSG Tottenham maçı 1-0'lık Tottenham üstünlüğüyle devam ediyor.

PSG TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

PSG Tottenham maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Tottenham maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı..

PSG TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Tottenham maçı Udine'da, Bluenergy-Stadio Friuli Stadyumu'nda oynanıyor.

