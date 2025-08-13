PSG Tottenham hangi kanalda? PSG Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
PSG Tottenham UEFA Süper Kupa maçına saatler kaldı. Maç öncesi PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, PSG Tottenham maçını hangi kanal veriyor? İşte PSG Tottenham maçı yayın bilgisi!

PSG TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Tottenham maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. PSG Tottenham maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı PSG Tottenham maçını izleyebilirsiniz.

PSG TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG Tottenham maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

