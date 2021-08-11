PSG taraftarları Messi'yi bekliyor
21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, imza töreni öncesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.
21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, imza töreni öncesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru