PSG taraftarları Messi'yi bekliyor
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PSG taraftarları Messi'yi bekliyor

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, imza töreni öncesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

21 yıl boyunca top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), transfer olan Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, imza töreni öncesi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

PSG taraftarları Messi'yi bekliyor
PSG taraftarları Messi'yi bekliyor
PSG taraftarları Messi'yi bekliyor
PSG taraftarları Messi'yi bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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