PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

09.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:00
PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti

1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.


Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ligin 13. hafta maçında Brest, lider PSG'yi ağırladı.


Paris ekibi, Angel Di Maria'nın 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brest, 72. dakikada Samuel Grandsir'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. PSG'de oyuna 80. dakikada Edinson Cavani'nin yerine giren Arjantinli santrafor Mauro Icardi, 85. dakikada fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PSG, puanını 30'a çıkartarak liderliğini korurken, Brest ise 17 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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