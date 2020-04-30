PSG şampiyon ilan edildi
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PSG şampiyon ilan edildi

PSG şampiyon ilan edildi
30.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:11

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

Fransa Futbol Federasyonu, liglerin sonlandırılmasının ardından Ligue 1'de PSG'yi şampiyon ilan etti.

Korona virüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılmasının ardından PSG, Ligue 1'de şampiyon ilan etti. Fransa Futbol Federasyonu Paris Saint-Germain'i şampiyon olarak tescillerken, 2. sırada yer alan Marsilya da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve 3. sırada yer alan Rennes de Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Lille ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Son 2 sıradaki Toulouse ve Amiens küme düşen takımlar oldu.

Ligue 2'de şampiyon olan Lorient ve hemen altında bulunan Lens ise gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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