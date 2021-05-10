PSG, Rennes ile 1-1 ile beraber kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 36. haftasında şampiyonluk mücadelesinde veren PSG, Rennes'e konuk oldu.

Paris ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 45+6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım ise 70. dakikada Guirassy'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1.

PSG'de Kimpembe 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu skorla PSG, puanını 76'ya yükseltti. Böylece ligin bitmesine 2 hafta kala PSG'nin lider Lille ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Rennes ise puanın 55'e yükselterek 7. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan