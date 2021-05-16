PSG - Reims Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi PSG - Reims maçıdır. Peki PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi PSG - Reims maçıdır. Peki PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
PSG - REİMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
PSG - Reims maçı 16 Mayıs Pazar günü (bu akşam) saat 22:00 'da başlayacaktır.
PSG - REİMS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
PSG - Reims maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.
PSG - REİMS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Parc des Princes'da, Paris Stadyumu'nda oynanacak.