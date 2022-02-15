2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de PSG - Real Madrid maçı oldu. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? PSG-Real Madrid canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Real Madrid maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Real Madrid maçı 15 Şubat 2022 Salı günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG - Real Madrid maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

PSG - REAL MADRİD CANLI İZLE!

PSG-Real Madrid maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG - REAL MADRİD CANLI İZLE

PSG-REAL MADRİD İLK 11

PSG ilk 11'i

Donnarumma

Hakimi

Marquinhos

Kimpembe

Mendes

Danilo

Parades

Verratti

Di Maria

Messi

Mbappe

Real Madrid ilk 11'i

Courtois

Carvajal

Militao

Alaba

Mendy

Casemiro

Kroos

Modric

Asensio

Vinicius Jr.

Benzema

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