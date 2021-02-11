PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak
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PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak

11.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:58
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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