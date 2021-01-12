PSG'nin sağ beki Dagba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
12.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:30
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Colin Dagba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Colin Dagba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 22 yaşındaki Fransız sağ bekin izolasyona alındığı belirtildi.
PSG'de bu sezon 16 maçta görev alan Dagba'nın 1 golü bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya