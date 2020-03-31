PSG'nin Muhteşem İkilisi Kylian Mbappe Ve Neymar Jr 2017 yılından itibaren birlikte oynayan PSG'nin iki yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar Jr yarattıkları pozisyonlar ve attıkları gollerle Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi başarılarında çok önemli rol oynadılar.

2017 yılından itibaren birlikte oynayan PSG'nin iki yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar Jr yarattıkları pozisyonlar ve attıkları gollerle Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi başarılarında çok önemli rol oynadılar. Kaynak: Dugout