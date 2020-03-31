PSG'nin Muhteşem İkilisi Kylian Mbappe Ve Neymar Jr
2017 yılından itibaren birlikte oynayan PSG'nin iki yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar Jr yarattıkları pozisyonlar ve attıkları gollerle Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi başarılarında çok önemli rol oynadılar.
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
2017 yılından itibaren birlikte oynayan PSG'nin iki yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar Jr yarattıkları pozisyonlar ve attıkları gollerle Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi başarılarında çok önemli rol oynadılar.
Kaynak: Dugout