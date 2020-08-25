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PSG'nin ligdeki ilk hafta maçı 10 Eylül'e ertelendi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) deplasmanda Lens ile oynayacağı ilk hafta maçı ertelendi.

PSG'nin ligdeki ilk hafta maçı 10 Eylül'e ertelendi
25.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:43

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) deplasmanda Lens ile oynayacağı ilk hafta maçı ertelendi.

Tarihinde ilk kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde pazar günü Bayern Münih'e 1-0 yenilen Paris temsilcisinin, ligdeki ilk maçını eylül ayında oynaması kararlaştırıldı.

PSG'nin yeni sezona hazırlanabilmesi için, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan maçın federasyon tarafından 10 Eylül Perşembe gününe ertelediği kaydedildi.

Başkent ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan Ligue 1'de geçen sezon 68 puanla şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: PSG'nin ligdeki ilk hafta maçı 10 Eylül'e ertelendi - Paris
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