PSG'nin Galatasaray Zaferi

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

1996-97 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Galatasaray ile Paris Saint-Germain eşleşti. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 4-2 kaybeden PSG, rövanş karşılaşmasını Leonardo, Valdes, Loko ve Rai'nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.