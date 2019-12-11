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PSG'nin Galatasaray Zaferi

1996-97 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Galatasaray ile Paris Saint-Germain eşleşti. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 4-2 kaybeden PSG, rövanş karşılaşmasını Leonardo, Valdes, Loko ve Rai'nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

1996-97 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda ile Paris Saint-Germain eşleşti. 'daki ilk karşılaşmayı 4-2 kaybeden PSG, rövanş karşılaşmasını Leonardo, Valdes, Loko ve Rai'nin golleriyle 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: Dugout

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