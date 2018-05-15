PSG'nin Eski Teknik Direktörü Unai Emery: Neymar Takımda Kalacak
Paris Saint-Germain'den ayrılan teknik direktör Unai Emery, Brezilyalı yıldız Neymar'ın gelecek sezon da Fransız ekibinde forma giyeceğini duyurdu.
Sezonun bitmesiyle Paris Saint-Germain'den ayrılan İspanyol teknik direktör Unai Emery, Neymar hakkında konuştu.
"GELECEK SEZON KALACAKTIR"
Brezilyalı yıldızın geleceğini değerlendiren Emery, "Neymar'ın sözcülüğünü yapmayacağım ama gelecek sezon PSG'de kalacağını düşünüyorum. Hem Neymar hem de PSG için en doğrusu bu olur. Neymar, transfer söylentilerini yalanlamaktan sıkıldı artık" dedi.
"RONALDO VE MESSI SEVİYESİNDE"
Neymar'ın oyun stilini çok beğendiğini de söyleyen İspanyol teknik adam, "Neymar'ı izlemekten gerçekten zevk alıyorum. Bence o, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesinde" şeklinde konuştu.
YORUMLAR (3)
-
AN İTİBARİ İLE DOLAR 4, 45 E İLERLEYEREK GÜNLÜK 2 ARTTI TEFECİ BİLE ÖYLE FAİZ ALMIYOR. DALKAVUK SAYFA SİZ HALA SİYASİ HABERLERİ YORUMA KAPATIN. ÜLKE BATIYOR BU HABERLER GÖZ BOYAMACevap Yaz 1 Yayından KaldırPOMPEİ: Kesinlikle haklısın ama doğruyu söyleyene vatan haini diyorlar bu aralar bilgin olsun.Yayından Kaldır
-
Fenere gelse ilk dort garantiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır