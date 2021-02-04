PSG, Nimes'i 3 golle yendi
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PSG, Nimes'i 3 golle yendi

04.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:12
PSG, Nimes'i 3 golle yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.

Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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