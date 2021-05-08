PSG, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSG, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

PSG, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun 30 Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUMSözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris'te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor
Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PSG, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:10:03. #1.14#

title