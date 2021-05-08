PSG, Neymar'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncunun 30 Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

NEYMAR: BURADA DAHA ÇOK KUPA KAZANMAYI UMUYORUMSözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris'te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı