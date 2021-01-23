PSG, Montpellier'i 4 golle yendi
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PSG, Montpellier'i 4 golle yendi

23.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:02
PSG, Montpellier'i 4 golle yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 34. ve 63. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada Neymar ve 61. dakikada Icardi kaydetti.

Kaleci Omlin'in 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Montpellier maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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