PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
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PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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