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PSG, Metz'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
PSG, Metz'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1 ) oynanan maçta Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Metz'i 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 7. haftasında Metz'in PSG'yi ağırladığı karşılaşma golle başladı. Hakimi, 5. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla başkent ekibi 1-0 öne geçti. Kouyate'nin 39. dakikada attığı golle Metz skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

90+5. dakikada yeniden sahneye çıkan Hakimi'nin attığı golle PSG, rakibini 2-1 yendi.

Metz'de Bronn 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Metz maçının kadrosuna alınmadı.

Lige namağlup yoluna devam eden PSG, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Metz ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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