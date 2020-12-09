PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden başladı
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PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden başladı

09.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:30
PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı.

İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.

Hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.

Tribünlerde ırkçılık karşıtı pankart

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.

Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.

Webo yedek kulübesinde

Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı.

Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.

Hakemler değişti

Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi.

Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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